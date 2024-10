Elezioni comunali, si lavora alla lista unitaria del centrosinistra

A fine settembre si sono incontrati i rappresentanti locali del Pd, dei 5 Stelle e di Avs, Alleanza Verdi-Sinistra, per valutare la disponibilità reciproca a costruire un’alleanza per formare una lista unitaria alle prossime amministrative. La città mariana infatti andrà alle urne il prossimo anno per votare il proprio sindaco. "Tutte e tre le forze politiche hanno convenuto sull’opportunità di dare vita a una lista per le comunali – dicono - con il fine di far fare un cambio di passo alle modalità di governo della città lauretana attraverso la costruzione di un programma basato sulle esigenze più profonde dei nostri concittadini. Si è concordato di elaborare tale programma costruendo proposte su varie tematiche: Sanità e Servizi Sociali, Ambiente, Gestione del territorio, Turismo, Lavoro e Sicurezza. E’ necessario poi dover agire con maggiore coordinazione di intenti tra Comune, Fondazioene Opere Laiche e Fondazione Carilo prt rendere più efficaci gli interventi nella città".

Nelle prossime settimane si riuniranno alcuni gruppi di lavoro che approfondiranno le questioni esposte proprio per costruire un programma da sottoporre alla cittadinanza.