Elezioni, Confartigianato e Cna in pressing:: "Manutenzioni, viabilità ed eventi tutto l’anno"

Imprese, sviluppo e occupazione, sono stati questi i temi intorno ai quali si è svolto il dibattito pubblico organizzato da Confartigianato Imprese Ancona e Cna Ancona con i candidati a sindaco Sandro Antonelli, Michela Glorio e Francesco Pirani. In una Sala Mosca alla grotte del Cantinone gremita, si sono confrontati su quelle che sono le prospettive per l’economia e il territorio rispondendo alle questioni sollevate dal mondo artigiano e della piccola impresa. Tra i punti sulle quali secondo le associazioni è necessario intervenire, la manutenzione ordinaria con interventi, in particolare nelle aree industriali dove è urgente porre rimedio alla situazione in cui versano marciapiedi, asfalti, reti di comunicazione. Altro tema caldo quello della viabilità, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta "strada di bordo". Un invito a fare di più è arrivato, poi, in merito alla "consulta economica" che, sostengono le associazioni, andrebbe riunita più spesso soprattutto su argomenti come bilancio, organizzazione di eventi, calendario estivo, chiusure strade, finora non sempre gestite con un consulto preventivo con le forze produttive.

Confartigianato e Cna hanno inoltre posto ai candidati la questione relativa all’organizzazione di eventi e appuntamenti culturali, evidenziando la necessità di tornare a una politica di cultura alta per estendere all’intera annualità e non solo alla stagione estiva, le opportunità di sviluppo economico per tutto l’indotto, entro e non oltre la metà del mandato della nuova amministrazione, cercando di trovare una soluzione alle location, per compensare la perdita di attrattività del territorio evitando ripercussioni sulle attività.

A tal proposito è stato evidenziato il degrado di un palazzo storico come l’ex Corridoni che la Provincia sembra disposta a cedere, cui, hanno detto le associazioni, è urgente rimediare. Tra i quesiti posti ai tre candidati, cosa intendono fare, nel caso di elezione, in merito alla proposta di servizi per i cittadini e per favorire ed attrarre giovani coppie e famiglie, alla possibile riqualificazione dell’ex ospedale Muzio Gallo e, infine, in merito al gestore unico e alla politica delle tariffe.

"Sui grandi temi che riguardano tutta la comunità e le imprese deve prevalere l’unità sindacale - spiegano David Coppari e Andrea Cecconi, presidenti di Confartigianatoe Cna -. Le elezioni rappresentano un’occasione importantissima per confrontarsi e guardare al futuro. Da qui la volontà di predisporre un documento comune e di organizzare un incontro che ha parlato con una voce sola".