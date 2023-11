Elezioni dei comitati di quartiere: "Via agli incontri con i cittadini"

Comitati di quartiere, via agli incontri con i cittadini in vista della scadenza delle candidature (il 29 dicembre) e del voto del 28 gennaio. Ieri, primo incontro al quartiere Prato con l’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi. Nei vari quartieri coinvolti negli incontri saranno distribuiti depliant informativi che invitano alla partecipazione, mentre nel sito del Comune è pubblicata la documentazione necessaria per conoscere le modalità di presentazione delle candidature e di voto. Giovedì il secondo incontro al centro sociale Stronati di via Roma e venerdì tocca all’ex Circoscrizione di largo Allende, sempre con inizio alle 21. La settimana successiva l’iniziativa si ripeterà per i quartieri Colle Paradiso (incontro lunedì alle 21 al centro sociale di via Pietro Nenni) ed Erbarella – San Pietro Martire (martedì 28, ore 21, alla Bocciofila di via Ravagli). Poi, nella prima settimana di dicembre, gli ultimi quattro incontri (quartiere San Francesco, centro storico, San Giuseppe, quartiere ex Smia–zona industriale).