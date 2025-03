Elezioni delle Rsu alla Fedrigoni: successo della Ugl con tre delegati

Alle elezioni delle RSU degli stabilimenti di Fabriano, Rocchetta e degli uffici di sede del gruppo Fedrigoni e della Giano ha trionfato il sindacato dell’Ugl Chimici Carta e Stampa che ha avuto 106 voti su 211 votanti eleggendo tre delegati su sette. Ottimo il risultato anche della Fistel Cisl che elegge due delegati su sette lo stesso numero che aveva in precedenza, con 49 voti. La Slc Cgil con 27 voti conferma un delegato. Crolla la Uilcom Uil che nella precedente Rsu aveva eletto ben sei delegati e oggi ne elegge solo uno con soli 35 voti. Sono stati eletti Mauro Stronati (il più votato), Fabrizio Lampini e Patrizio Censi per Ugl Chimici carta e Stampa. Per Fistel Cisl sono eletti Fabrizio Mei e Claudio Gentilucci, per Uilcom Uil Monti Valerio e per Slc Cgil Bonafoni Daniele.