Elezioni, domani dibattito a quattro

Verso le urne, primo dibattito a quattro domani (ore 18) tra gli aspiranti sindaci alla Croce Gialla di Chiaravalle mentre in città si infiamma il dibattito elettorale. "Ci sono quattro liste – commenta Gianluca Fenucci candidato della lista di centrodesta Pronti per Chiaravalle –: due di centrosinistra, Chiaravalle Domani e Insieme per Chiaravalle, una di estrema sinistra, Città in Comune e una sola, la nostra, di area di centrodestra, che promuove il cambiamento ed è la vera alternativa a chi ha governato Chiaravalle praticamente da sempre. Chiaravalle Domani si è svelata dalla nascita: lista civica con molti candidati iscritti ai partiti di sinistra e di centrosinistra, a cominciare dal sindaco che era iscritto a Sel e Articolo 1. Insieme per Chiaravalle, di Roberto Sabbatini per onestà intellettuale e chiarezza verso i cittadini, di essere una lista di centrosinistra. In lista con Sabbatini: Giuseppe Pizzichini, segretario del Pd di Chiaravalle, Matteo Bitti, coordinatore provinciale di Italia Viva, Michael Sommovigo, segretario del Psi". "Il Pd – replica Jacopo Falà segretario provinciale democrat e consigliere uscente – sostiene insieme per Chiaravalle pur non inserendo il logo e non c’è nulla da nascondere. Questo avviene in altri Comuni come Ostra Vetere è una cosa comunissima e tipica delle realtà sotto i 15mila abitanti".