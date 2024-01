Elezioni, ecco le schede. Ognuna ha un colore a seconda della zona

Elezioni dei comitati di quartiere, ecco le schede. Sono state pubblicate sul sito internet del Comune le schede elettorali per le elezioni dei consigli direttivi dei comitati di quartiere in programma tra due domeniche, dalle 8 alle 20. Ciascuna è contraddistinta da un diverso colore a seconda del quartiere di riferimento: fucsia per il centro storico, celeste per Coppi-Giardini, verde scuro per Erbarella-San Pietro, rosso chiaro per Minonna, grigio per Paradiso, arancione per il Prato, verde chiaro per San Francesco, giallo per San Giuseppe, viola per Smia-Zona industriale, rosso scuro per via Roma. "All’interno di ciascuna scheda – spiegano dal Comune - sono pubblicati tutti i nomi dei candidati che concorrono all’assegnazione dei 9 posti. Al fine di conseguire una rappresentanza di genere equilibrata all’interno dei consigli direttivi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi di candidati. Qualora all’esito delle elezioni non risulti rappresentato uno dei due generi per almeno un terzo dei componenti, vengono considerati eletti/e i rappresentanti del genere meno rappresentato che hanno ottenuto più voti. Va aggiunto anche che il candidato o la candidata residente nei nuclei sparsi si Mazzangrugno, Castelrosino, Santa Lucia, Piandelmedico, Tabanoe pantiere di Jesi che abbia ottenuto più voti è automaticamente eletto nel consiglio direttivo".