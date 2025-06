Elezioni Enasarco: nelle Marche si candida il prof Polacco

Si avvicina la scadenza del 16 giugno per votare alle elezioni Enasarco, un appuntamento fondamentale per la rappresentanza degli agenti di commercio. Quest’anno, nelle Marche, la notizia di rilievo è la candidatura del prof Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali, punto di riferimento del mondo imprenditoriale marchigiano, alla guida di numerose iniziative per la crescita del territorio. "È il momento di scegliere rappresentanti che conoscano davvero il nostro tessuto economico – dichiara il prof Massimiliano Polacco – e che siano capaci di portare la voce degli agenti di commercio marchigiani in un ente strategico come Enasarco. Abbiamo bisogno di una governance solida, trasparente, capace di garantire stabilità e prospettiva alla nostra professione, soprattutto ai più giovani. Il mio impegno sarà volto a rafforzare l’interlocuzione istituzionale, valorizzare le specificità territoriali e tutelare la dignità e i diritti della categoria".