Elezioni Europee, Ciccioli verso la candidatura

Elezioni Europee, pronta la candidatura di Carlo Ciccioli, fino a ieri capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia. Comincia ad avere un senso più compiuto l’annuncio fatto ieri dallo stesso Ciccioli sulle sue dimissioni proprio dal ruolo ricoperto in questi tre anni a Palazzo Leopardi come consigliere di maggioranza. C’entra solo in parte dunque l’incompatibilità di incarichi con quello che lo storico membro di Fratelli d’Italia ha iniziato a ricoprire, ossia Presidente Provinciale del partito di destra. Stando a fonti molto ben informate in tal senso, a breve è atteso l’annuncio della candidatura di Ciccioli per la corsa alle elezioni comunitarie che si terranno il prossimo anno, per la precisione domenica 9 giugno (in realtà la tornata elettorale sarà spalmata su quattro giorni, dal 6 al 9 ottobre a seconda del Paese e dalle modalità di organizzazione del voto). Sarebbe la conclusione di un percorso politico, qualora eletto, da parte di Carlo Ciccioli che in pratica ha ricoperto la gran parte degli incarichi istituzionali di rappresentanza, dal consiglio comunale al Parlamento passando appunto per il consiglio regionale. A tal proposito, Ciccioli lascia il ruolo di capogruppo di Fd’I (al suo posto ci sarà Simone Livi, il Vice Capogruppo sarà il Consigliere Marco Ausili che sostituisce il Consigliere Pierpaolo Borroni, componente dell’Ufficio di Presidenza) per prendere in mano le redini del partito di Giorgia Meloni a livello provinciale, ma per il resto della legislatura continuerà a svolgere il ruolo di consigliere regionale. In caso di esito favorevole delle Europee il suo mandato politico cambierebbe a quel punto. Negli ultimi mesi Ciccioli si è interessato molto delle faccende di Ancona, dove ha le sue origini, e della giunta Silvetti che a maggio ha vinto le elezioni amministrative, fino a imporre un suo assessore e una serie di misure programmatiche.