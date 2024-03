Elezioni, FI e Lega tirano dritto: no a Fdi

L’appello di Fratelli d’Italia all’unità del centrodestra in vista delle amministrative a Osimo resta sempre valido, ma nessuno sembra tornare indietro. Alla fine saranno le "primarie" del centrodestra e chi arriverà primo appoggerà l’altro, così si dice negli ambienti. "Anche in una grigia mattinata del Venerdì Santo si legge l’ennesimo appello all’unione per le comunali osimane di Fratelli d’Italia. A questo punto non rimane che ricordare al coordinatore locale Michela Staffolani e a quello provinciale Carlo Ciccioli che se a Osimo le Liste civiche e il centrodestra si presenteranno spaccati è solo per il loro impegno venuto meno nel sostenere fin dalle prime ore Sandro Antonelli", ribadisce la coordinatrice di Forza Italia Monica Santoni, rispondendo a Ciccioli che torna a invitare all’unità pro candidato Francesco Pirani in vista del voto. "Che senso ha fare appelli da parte di chi ha determinato la spaccatura disonorando un impegno preso? Forza Italia, come la Lega, onorerà l’accordo fatto sostenendo Antonelli", continua. Alberto Maria Alessandrini, consigliere della Lega, aggiunge: "Siamo stati coerenti e rispettosi della parola data, abbiamo dato sostegno ad Antonelli così come ci aveva chiesto Ciccioli. Lo stesso avrebbe dovuto fare FdI. Noi siamo stati anche coerenti con le Liste civiche perché hanno ribadito per mesi che non avrebbero mai stretto un’alleanza per le comunali con i partiti". Mercoledì alle 18.45 sarà inaugurata la sede elettorale di Fratelli d’Italia in corso Mazzini alla presenza del governatore Francesco Acquaroli. Pirani ha mancato di prendere parte ai primi appuntamenti elettorali, fatto che non è passato inosservato, ma è dovuto ricorrere a un piccolo intervento chirurgico.

Santoni commenta: "Nello spirito di leale competizioni faccio notare a Fratelli d’Italia che nella locandina del 3 aprile per l’inaugurazione della sede vi è scritto che saranno presenti la coordinatrice comunale Michela Staffolani, Ciccioli e il governatore Francesco Acquaroli (per la prima volta ad Osimo) ma si sono dimenticati di invitare il loro candidato a sindaco Pirani". Dall’altra parte Achille Ginnetti, candidato per Progetto Osimo futura, pare stia decidendo definitivamente di fare un passo indietro, come già caldeggiato, per appoggiare Antonelli, mentre procede la campagna elettorale della candidata del centrosinistra e del Movimento cinque stelle Michela Glorio.

Silvia Santini