Elezioni, il centrodestra per ora è in panne

Se il centrosinistra è rimasto insieme con la candidata a sindaco Michela Glorio, il centrodestra fatica ancora a riunirsi dopo la batosta della caduta del governo cittadino i primi dello scorso dicembre. "Vincere le prossime elezioni sarà difficile ma non impossibile. Non partiamo sconfitti e faremo di tutto per presentare una proposta seria, credibile e quanto più unitaria possibile", dicono da Fratelli d’Italia. Lo scontro politico resta comunque sempre acceso. La lista civica Osimo al centro in particolare, che aveva sostenuto la candidatura di Sandro Antonelli (ex assessore) a sindaco, ha rilanciato un post contro i consiglieri latiniani accusandoli apertamente di aver sabotato l’Amministrazione dell’ex sindaco Francesco Pirani, provocandone poi le dimissioni. Dal profilo social della lista è stato condiviso un post tramite un profilo palesemente fake, in cui si denunciano presunti favoritismi e legami con il "padrone" (il riferimento sarebbe a Dino Latini) che avrebbero condizionato le scelte di tre consiglieri comunali, accusati di aver boicottato la maggioranza Pirani. Si tratterebbe di una sorta di risposta al volantino diffuso dalle Liste civiche latiniane che si rivendica invece di aver sempre votato le delibere della maggioranza, ad eccezione dell’aumento della Tari. Le Liste dichiarano di aver agito nel rispetto del programma elettorale con cui erano state vinte le elezioni, dicendo soltanto no a tasse più alte, a impianti biometano e a nuove antenne di telefonia. Un botta e risposta che, almeno al momento, non fa presagire una corsa unita verso le amministrative. "Un accordo di centrodestra sarebbe auspicabile così come avere una coalizione più larga possibile che comprenda anche tutte quelle forze che sono alternative al centrosinistra. Certo che le precondizioni sappiamo quali sono, l’amministrazione è stata messa in condizione di andare a casa per motivi da me incomprensibili", dice Alberto Maria Alessandrini della Lega. Monica Santoni, commissario FI, dice: "L’unica lista civica affine in questo momento a Forza Italia è Rinasci Osimo, lista civica fuori dai vecchi meccanismi che domani mattina inaugurerà la sede. Le liste di Antonelli si spacciano come nuove ma non lo sono affatto nemmeno loro. Siamo tutti spettatori dei loro litigi con le civiche latiniane. Dobbiamo puntare a presentarci come centrodestra unito".

Silvia Santini