Elezioni, il centrodestra scricchiola sulla candidatura a sindaco di Pirani

La politica è in attesa di grandi decisioni in vista del voto a Osimo, nonostante i tempi per le amministrative corrano veloci e per la fine di marzo dovranno essere definiti gli scenari per la presentazione delle liste entro 60 giorni. Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle Liste civiche, al momento non avrebbe risposto all’invito di Achille Ginnetti che correrà con la sua Progetto Osimo futura e che si è detto disponibile al dialogo con l’ingegnere. Antonelli accarezzerebbe piuttosto l’idea di correre con il centrodestra che, pare, dovrebbe andare alle elezioni assieme alle Liste civiche con il candidato Francesco Pirani, ex vicesindaco. Se da Fratelli d’Italia comunque c’è la quadratura sul candidato Pirani, da Lega e Forza Italia ci sarebbero perplessità sul nome propendendo ancora su quello di Antonelli. A frenare quest’ultimo dall’eventuale alleanza sarebbe comunque la presenza delle Civiche da cui è fuoriuscito. "Fare un passo indietro rispetto a una rivalutazione della mia candidatura a sindaco è stato dettato e ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto alle primarie, con responsabilità, dalla necessità di aprire un nuovo percorso, oltre il nostro movimento civico, ricercando quella soluzione unitaria di obiettivi, idee e programmi per sconfiggere la sinistra osimana", dice Gilberta Giacchetti, coordinatrice delle Liste civiche. Resta aperta all’idea di dialogo con Ginnetti anche la candidata del centrosinistra (e dell’alleato Movimento cinque stelle) Michela Glorio che da lunedì inizierà una serie di incontri per i quartieri partendo da Santo Stefano per parlare con i cittadini.