Elezioni, nelle Civiche torna in voga Latini

Il centrosinistra osimano ha appena scelto la sua candidata a sindaco, Michela Glorio, assessore da dieci anni della giunta Pugnaloni. Il centrodestra invece è ancora in attesa del suo. Ci sarebbero diversi nodi che saranno di certo sciolti probabilmente questa settimana. In primis, le Liste civiche hanno scelto con le primarie mesi fa il proprio candidato, Sandro Antonelli, ma il leader civico e presidente del Consiglio regionale Dino Latini (foto) potrebbe tornare in campo. Una spinta che arriverebbe dallo stesso Udc. L’ombra gettata su Antonelli aleggerebbe da settimane.

Il centrodestra composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega ha già fatto sapere tramite il coordinatore provinciale di FdI Carlo Ciccioli che è più che mai disposto a un’apertura nei confronti del movimento civico. "I partiti del centrodestra hanno deciso di presentarsi innanzi agli elettori e di aprire un dialogo costruttivo con i movimenti civici che animano lo scenario osimano", ripete Ciccioli.

Il capogruppo civico osimano Stefano Simoncini torna a ribadire però che, comunque, correranno da sole. Se sarà così il centrodestra dovrà muoversi "solo" anch’esso con un proprio candidato che potrebbe essere Alberto Maria Alessandrini, consigliere comunale della Lega che si era già candidato a sindaco nel 2019. Ma la volontà di correre tutti uniti resta, appunto, almeno dal centrodestra stesso: "E’ importante che il centrodestra rimanga unito come del resto sta governando in Regione. La storia politica osimana degli ultimi dieci anni dovrebbe aver insegnato a tutti quanti che volendo fare fughe in avanti e soprattutto dividendosi, l’unico risultato che si ottiene è di far vincere la sinistra e questo davvero non ce lo possiamo permettere", dice Alessandrini.

Il quadro è tutt’altro che completo: ci dovrebbe essere un altro candidato a sindaco dal gruppo Progetto Osimo futura che potrebbe essere lo stesso consigliere comunale Achille Ginnetti (già candidato a sindaco nel 2019) che non ha detto sì all’accordo con il centrosinistra. Già ufficiale invece quello tra il Movimento cinque stelle e il Partito Democratico con i gruppi di maggioranza Energia nuova, Ecologia e futuro, OsiAmo e Popolari uniti per Osimo.

