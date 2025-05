Elezioni per il nuovo rettore: "Peccato, il mio sfidante non ha accettato l’idea di un dibattito pubblico"

"Torno or ora dal bar di Ingegneria, dove ho passato un’oretta a chiacchierare con l’altro candidato, Enrico Quagliarini. Di una cosa mi dispiace: che non abbia accettato la mia proposta di un dibattito pubblico". La campagna elettorale accademica in vista del voto per nominare il prossimo Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche è partita. Uno dei due candidati ammessi alle elezioni, il professor Riccardo Lucchetti, che possiamo assolutamente considerare l’outsider, ieri mattina ha pubblicato un post sulla sua pagina social. In poche righe rendeva conto ai suoi followers dell’incontro avuto poco prima al bar della facoltà di ingegneria a Monte Dago. Oltre a quanto spiegato nel post, con lui abbiamo approfondito alcuni temi, a partire proprio dal rifiuto da parte del candidato ‘istituzionale’ di sottoporsi a un confronto pubblico: "Se non ho capito male, il prof Quagliarini vuole porsi come candidato unitario di tutto l’ateneo e un dibattito lo vedrebbe come contrapposizione fra persone. Io ho timidamente cercato di suggerire che la contrapposizione che proponevo era sulle idee e non sulle persone. Purtroppo non l’ho convinto. Prendo atto della sua decisione su cui non intendo sindacare e sulla motivazione che mi ha dato, la accetto e in alcun modo la metto in discussione".

Il successore dell’attuale Rettore, Gian Luca Gregori, potrebbe arrivare già alla prima votazione, fissata per il 5 giugno prossimo. Partendo da una base di aventi diritto che si aggira attorno alle 750 unità, il candidato uscirà vincitore già alla prima tornata se riuscirà a prendere la maggioranza proprio degli aventi diritto, quindi circa 375 voti. Se non ci riuscisse sarebbe necessario il secondo turno con il sistema che cambia: non sarà necessaria la maggioranza degli aventi diritto ma dei votanti effettivi. Sono ammessi al voto i circa 620 docenti dell’UnivPm, i 600 tecnici-amministrativi (ma il loro voto vale un sesto, per cui 100 voti più o meno pieni) e i pochi rappresentanti degli studenti, tra 20 e 30 unità. Sembrava che per quest’anno ci fosse un solo candidato condiviso e di continuità, individuato appunto nel professor Enrico Quagliarini, poi un salto in avanti forse troppo anticipato rispetto alla scadenza delle presentazioni delle candidature ha prodotto uno sfidante: "Se non fosse stato per quel endorsement anticipato non sarei sicuramente sceso in campo – spiega Lucchetti al Carlino – Il fatto che ci fosse un solo candidato, perlopiù condiviso in linea teorica, mi ha spinto a presentare la candidatura. Confermo che non avevo pensato di fare questo passo, ma adesso ne sono sempre più convinto. Tra i punti su cui io ed Enrico (il prof Quagliarini, ndr.) non ci siamo trovati in linea è quello che io avverto come un bisogno di trasparenza nelle procedure e su come vengono prese le decisioni ai piani alti".

Pierfrancesco Curzi