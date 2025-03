Elezioni per il rinnovo dei consigli: l’opposizione chiede una proroga

Elezioni per il rinnovo dei Consigli Territoriali di Partecipazione, le opposizioni chiedono all’amministrazione comunale una proroga per la presentazione delle liste. Il voto è previsto per sabato 28 giugno e il cronoprogramma individuato dalla giunta prevede che la composizione e presentazione delle liste avvenga nella ristretta finestra temporale tra il 31 marzo e il 16 aprile prossimi. Di questo, come di altri temi legati alla tornata elettorale per rinnovare i 9 Ctp dopo due anni di vacatio, si è discusso il 18 marzo scorso in occasione della conferenza dei Gruppi consiliari per stabilire l’organizzazione delle elezioni: "Nell’ottica della migliore riuscita della procedura di rinnovo dei CTP e del maggior coinvolgimento possibile della cittadinanza auspicato da tutti i gruppi consiliari _ si legge in una nota presentata dalle opposizioni _ appare opportuno prevedere tempi congrui per il confronto tra i cittadini, al fine della definizione delle liste Per questo chiediamo di differire il termine per la presentazione delle liste al 28 maggio 2025". la richiesta formale arriva dai consiglieri del Partito Democratico (Dini, Fiordelmondo, Foresi, Giangiacomi, Petrelli, Tomassetti e Vecchi), Altra Idea di Città (Rubini), Ancona Diamoci del Noi (Pesaresi) e Ancona Futura (Urbisaglia); non hanno aderito all’iniziativa Tommaso Fagioli (Azione) e Massimo Mandarano (Gruppo Misto - Italia Viva).