Elezioni per il rinnovo delle cariche Ctp: adesso spunta la data del 28 giugno

Le elezioni per il rinnovo delle cariche dei Ctp (Centri territoriali di partecipazione) di Ancona si svolgeranno al 99% il 28 giugno prossimo. L’amministrazione comunale ha impiegato esattamente due anni per risolvere l’annoso problema dopo che in campagna elettorale aveva inserito la partecipazione democratica, comprese le elezioni dei Ctp, tra le linee guida di mandato. Nel frattempo, tuttavia, lo scorso anno ha approvato il nuovo regolamento che non va a stravolgere le regole d’ingaggio dello strumento che da qualche anno ha sostituito, in qualche modo, le circoscrizioni. La data di sabato 28 giugno è uscita dalla riunione dei capigruppo in consiglio comunale di ieri mattina; la maggioranza di centrodestra ha proposto una data alternativa, ossia venerdì 27, ma alla fine dovrebbe prevalere quella del giorno prefestivo.