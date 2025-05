Elezioni, Pirani e Staffolani temono l’astensione. La Glorio punta sui lavori e l’aiuto alle associazioni

Il terzo confronto pubblico tra i candidati a sindaco è andato in onda su Vera tv, tra scambi di accuse sui programmi e non solo dopo mesi di commissariamento in seguito alle dimissioni dell’ex sindaco Pirani. La candidata del centrosinistra unito Michela Glorio ha detto: "Bisognerà ripartire subito con tutti i progetti che l’amministrazione Pirani ha bloccato, l’asilo a Passatempo ad esempio e aiutare le associazioni che non hanno ricevuto fondi. Per questo Osimo deve fare in modo di eleggermi il sindaco al primo turno altrimenti rivedrà lo stesso film dell’anno scorso".

"Nessun progetto è stato fatto dalle amministrazioni precedenti, basti pensare che appena siamo entrati nello stesso municipio ce lo siamo trovato lesionato dal sisma. Occorre cambiare tutto - ha detto il candidato civico Francesco Pirani -. In vista del voto ho timore solo di un soggetto che non è candidato, l’astensionismo. Noi rappresentiamo il cambio culturale e amministrativo vero".

La candidata di Fratelli d’Italia Michela Staffolani ha affermato: "Prima cosa da fare sarà un cartellone estivo perché i commercianti soffrono da tempo. Poi ci sarà subito da occuparsi di viabilità perché Osimo in diversi punti soffoca nel traffico. Temo anche io l’astensionismo. Siamo noi la scelta nuova in discontinuità con il passato".

A latere ha detto: "Giovedì ci ha fatto visita il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Con lui abbiamo affrontato alcuni temi cittadini legati alla sicurezza, confermando il potenziamento dell’organico del commissariato di Osimo a partire da giugno per circa 10 nuove unità e dello spostamento del Commissariato su altri locali più ampi, come per esempio quelli dell’ex San Carlo, che ben si presterebbero al dislocamento".

Glorio attende per martedì pomeriggio la visita dell’onorevole del Movimento 5 stelle Chiara Appendino. Quella entrante è l’ultima settimana prima del ritorno alle urne previsto per domenica 25 e lunedì 26, con eventuale turno di ballottaggio l’8 e 9 giugno, quando si voterà anche per il referendum. A un anno di distanza, secondo il ricalcolo, sono 32mila e 66 gli elettori chiamati alle urne, di cui 15mila e 732 maschi e 16mila e 334 femmine.