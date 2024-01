Elezioni, prime schermaglie: "Caro sindaco, niente primarie?"

Mancano sei mesi al voto delle amministrative a Osimo e le polemiche tra gruppi politici sono già iniziate. L’ultima dalle Liste civiche: "Non c’è manifestazione dove non ci sia la spinta pubblicitaria per l’assessore Glorio, sicura candidata a sindaco dello schieramento uscente. Dovete mettervi in modalità di par condicio e tutti coloro che organizzano qualcosa con la collaborazione del Comune e delle sue società partecipate di essere imparziali". Ma il sindaco Simone Pugnaloni ha subito risposto: "Ricordo a tutti che la campagna elettorale è rappresentata dai 45 giorni prima delle elezioni. Mancano ancora quattro mesi all’ordinaria amministrazione quindi stiamo solo svolgendo il nostro ruolo. Si vede che le Civiche non sono serene. Sandro Antonelli (foto) è o no il vostro candidato?". Una domanda che sorge dopo il comunicato del leader civico Dino Latini che ha appena annunciato il suo impegno per la nuova tornata elettorale suggerendo a chi non si sente in linea con la filosofia del movimento, nota ormai da 34 anni, di rivolgersi altrove.

"Caro Pugnaloni – la replica di Antonelli –, il candidato sindaco delle Liste civiche, scaturito da una consultazione popolare come le primarie, non è in discussione. Ci risulta, al contrario, che tu e il tuo Pd, le medesime primarie, invocate da Paola Andreoni, Mauro Pellegrini e altri esponenti di forze politiche vicine, non volete più farle perché i candidati di tua nomina, Michela Glorio e Fabio Marchetti, potrebbero perderle? Faresti bene a pensare ai candidati della tua coalizione".

s. s.