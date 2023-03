Elezioni, servono 400mila euro per sanificare

Piano delle opere pubbliche e variazione del bilancio di previsione, ultimi atti della sindacatura. Provvedimenti resi necessari dalle mutate condizioni, in particolare per le opere pubbliche a causa dell’aggiornamento dei costi e dei prezzi dei materiali. Per quanto concerne la variazione di bilancio, probabilmente l’ultima della gestione Mancinelli, l’ammontare è pari a 2 milioni di euro e le iniziative intraprese hanno una caratteristica ben precisa: "Non sono misure politiche, ma per ragioni tecniche – ha detto Valeria Mancinelli illustrando la delibera votata e approvata poi dalla sua maggioranza in consiglio –. Penso ad esempio al nuovo contratto per i servizi cimiteriali nel passaggio di competenze tra Anconambiente a Mobilità & Parcheggi, 1 milione di euro, ma ammontare identico; oppure i 400mila euro per organizzare le elezioni amministrative a maggio in tempo di scuole aperte, decisione del governo, con un aggravio di spesa legata alle sanificazioni tra un turno e l’altro. Ci sono poi 240mila euro per il trasporto pubblico locale durante gli eventi straordinari, abbiamo messo delle risorse nel fondo per la manutenzione delle spiagge, più soldi per i centri estivi per aumentarne il numero dei posti, 40mila euro per il decoro urbano e così via".

Linfa votale per le casse del Comune è arrivata da una recentissima sentenza del tribunale di Ancona in materia di Ici: "Riguarda un vecchio contenzioso col Ministero – ha aggiunto la sindaca – con la sentenza di primo grado, subito esecutiva, che garantirà la creazione di un fondo grazie a un’entrata pari a 2,5 milioni di euro".

C’è poi il capitolo delle Opere pubbliche, illustrato dall’assessore Paolo Manarini: "Si parte dall’allargamento della strada provinciale a Sappanico, con annesse demolizioni dei ruderi, i lavori sulla galleria San Martino, un aggiornamento dei costi del 10% in più per tutti i progetti della Rigenerazione Urbana (Palaveneto, Mercato delle Erbe, Biblioteca ecc, ndr.), 300mila euro per la messa in sicurezza dell’ex convento di San Francesco. E poi gli extra costi per l’edilizia scolastica, i cimiteri, il circolo Collodi e gli aumenti per la piscina olimpionica e il tiro a segno a Passo Varano".