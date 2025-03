Elezioni, si rinnova lo scontro tra Latini e Pirani

Nonostante le elezioni siano imminenti, c’è ancora caos a Osimo. Non è ancora sicuro addirittura che Lega e Forza Italia corrano con il simbolo e nel cosiddetto terzo polo composto da Base popolare e dalle liste di Sandro Antonelli e Achille Ginnetti la "presenza" dell’ex sindaco Francesco Pirani avrebbe squarciato la coalizione che già all’inizio della settimana avrebbe dovuto annunciare il proprio candidato.

Potrebbe essere proprio lui al posto di Sirena Rosciani, la favorita di una buona parte. Qualora si proponesse Pirani e per le Liste civiche da sempre Dino Latini, che non ha confermato ancora la sua presenza, lo "scontro" sarebbe tra due titani della politica locale che riporterebbe a galla dissapori mai sopiti. Proprio le liste latiniane dicono di lui: "Ancora ci attacca dopo che l’abbiamo fatto vincere e dato fiducia totale. Voleva sfasciare tutto, distruggere 30 anni di storia e il futuro della città. Non ci è riuscito. Lo vuole capire che contro gli osimani, che lui ha tassato e tartassato, privandoli di fondi e impaurendoli con gli impianti a biometano, non ci saremo mai messi? Tolto di mezzo noi, avrebbe dovuto essere il candidato unico di tutti gli altri, ciò che invece non pare essere, allora il problema è lui non noi. In ogni caso, tanti tanti auguri alla sua candidatura, affinché dimostri tutto il suo valore".

Certe al momento sono comunque le candidature Michela Glorio del centrosinistra, Monica Santoni per Osimo civica e Michela Staffolani per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo. A Staffolani è arrivato il plauso di Antonelli: "Ho avuto modo di conoscerla come collega della giunta Pirani e ho potuto apprezzare la sua concretezza e disponibilità. A lei rivolgo quindi i migliori auguri di buon lavoro per la prossima campagna elettorale".

E Rinasci Osimo afferma con convinzione: "In un contesto di grande incertezza e confusione abbiamo deciso con Fdi Osimo di tracciare la rotta assieme. Comincia ora una incisiva campagna elettorale, incentrata su un programma forte e condiviso che porteremo avanti con la coerenza, l’affidabilità e la serietà che sempre abbiamo dimostrato".

Intanto Glorio inaugurerà domenica alle 18 la seconda sede elettorale a San Biagio, nei locali ex Aci. Sullo scenario del centrodestra la coalizione commenta: "Gli osimani hanno già sperimentato sulla propria pelle cosa significa affidarsi a chi antepone gli accordi di potere al bene comune. Non cadano nella trappola di una destra che, pur cambiando i nomi, ripropone gli stessi errori. Osimo merita di più".

Silvia Santini