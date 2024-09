Elezioni Si vota per la Provincia: le due liste

Sono 662, tra sindaci e consiglieri dei 47 Comuni dell’Anconetano, gli aventi diritti al voto per il rinnovo del Consiglio provinciale. Oggi, dalle 8 alle 20, urne aperte nella Marche. Ambiscono ad uno scranno (dei 12 disponibili) nel quartiere generale di Passo Varano 24 candidati, equamente ripartiti in due liste: "Ancona: Provincia di tutti" (centrodestra) e "Unione Democratica" (centrosinistra). Se la coalizione di centrodestra sogna il ribaltone, dopo gli exploit più eclatanti (e recenti) di Ancona e Osimo, il centrosinistra, che ha ripreso Fabriano e Jesi, mira a confermarsi al governo dell’organo provinciale serrando le fila attorno al presidente espresso tre anni fa, Daniele Carnevali (sindaco di Polverigi). Un ruolo, quello del presidente, essenzialmente "slegato" rispetto all’elezione dell’assise (ogni due anni il rinnovo), sicché i vertici rimangono in carica per quattro anni (come previsto dalla Legge Del Rio). Ma avere (o meno) la maggioranza per il prossimo anno potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Comunque andrà il voto, dunque, Carnevali è confermato. Lo scrutinio che determinerà i componenti del Consiglio, invece, avrà luogo nella serata odierna su Ancona e Pesaro-Urbino, mentre sarà effettuato domani a Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Sempre domani è prevista la proclamazione degli eletti. Ad Ancona si voterà nella sede di strada Passo Varano 19/A ad Ancona. Ma chi sono i candidati consiglieri provinciali? Tra partiti tradizionali, da Fratelli d’Italia a Forza Italia, dalla Lega all’Udc, e movimenti civici, il centrodestra schiera: Ballante Ivana (consigliere Filottrano), Catani Giancarlo (consigliere Jesi), Consoli Tiziano (sindaco Maiolati Spontini), Fiorentini Giorgia (consigliere Falconara), Marcosignori Luca (consigliere Ancona), Mariotti Simona (consigliere Senigallia), Micucci Samantha (consigliere Castelplanio), Simonetti Silvano (sindaco Serra de’ Conti), Spadoni Chiara (consigliere Ostra Vetere), Stacchiotti Graziano (consigliere Agugliano), Strano Riccardo (consigliere Ancona), Stroppa Renzo (consigliere Fabriano). Sul fronte opposto il centrosinistra a tradizione Pd è riuscito nell’impresa di formare un campo larghissimo, tenendo assieme – a dispetto di quanto accade, ad esempio, nelle Regionali in Liguria – Cinque Stelle e Italia Viva: Ascani Roberto (sindaco Castelfidardo), Baldelli Pieramelio (consigliere Serra de’ Conti), Balducci Giovanni (consigliere Fabriano), Bartolucci Filippo (consigliere Jesi), Flamini Eliana (consigliere Osimo) Luciani Laura (consigliere Falconara), Mandarano Massimo (consigliere Ancona), Marinelli Maria Grazia (consigliere Poggio San Marcello) Nasuti Stefania (consigliere Offagna), Rossini Cinzia (consigliere Barbara), Tomassetti Angelo (consigliere Ancona), Verdolini Maria Francesca (consigliere Osimo). Il nuovo Consiglio provinciale, poi, parteciperà al rinnovo dell’assemblea dell’Upi Marche: congresso convocato lunedì 14 ottobre, alle 10, al Seeport Hotel di Ancona.