Elezioni, tutti pronti a scendere in campo

di Giacomo Giampieri

Tutti abbottonati, in attesa di domani quando la Commissione elettorale concluderà l’esame delle candidature. Ma di fatto, con la giornata odierna da "cuscinetto" (si può depositare fino a mezzogiorno, ndr), le 12 liste che correranno alla conquista del Castello sono state depositate ieri. Riepilogando, in rigoroso ordine alfabetico (per cognome), a sostegno dei quattro candidati a sindaco.

Tre liste per Marco Baldassini: Ancora Falconara, Vola Falconara, Riformisti per Falconara. Quattro liste per Annavittoria Banzi: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può. Una lista per Anna Grasso: Falconara Libertas. Quattro liste per il sindaco uscente Stefania Signorini: Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028. Domani arriverà il responso definitivo e così, anche chi ancora non lo ha fatto (M5s, Si può per Banzi, Falconara Libertas per Grasso), presenterà i nomi. Il Carlino racconta la "frenetica" giornata di consegne nell’ufficio elettorale di via Roma.

Baldassini deposita con Alberto Balzani, Andrea Agostinelli e Roberto Penna (Vf, Af): "Siamo la vera novità. Vogliamo sensibilizzare i falconaresi a votare per il cambiamento. Siamo gli unici ad aver presentato tre assessori, perché non si vota solo il sindaco". Francesco Lucconi, Marco Canonico e Maria Ambrogini (Rpf): "Aspettiamo il quadro preciso – la voce dell’esperto Lucconi –. Sarà una competizione interessante, molto diversa dalle altre".

Banzi. Laura Luciani (Pd): "Finalmente siamo arrivati alla consegna della lista. Siamo orgogliosi di chi ha aderito, professionisti stimati e giovani. Non ci resta che vincere e andare a governare la città, portando innovazione, arricchimento e trasformazione". Bruno Frapiccini (M5s): "Abbiamo fatto una bella lista, molto più rappresentativa della società falconarese per professionalità, età, cultura o etnia. Presenteremo i nomi quando ricevuto l’ok". Ci saranno quattro novità, gli altri sono grosso modo gli stessi di cinque anni fa. Roberto Cenci (Cic): "Molti ci chiedono: come mai in questi anni di impegno concreto non avete pubblicizzato la lista? E noi rispondiamo: siamo cittadini attivi, lo facciamo per passione, cuore e senza altri fini. Per l’ambiente, il sociale, la cultura. Persone che ci mettono la faccia da 15 anni. Aggiungiamo al nostro volontariato anche quello politico". Massimiliano Bossio (Sp): "Si Può non è solamente un nome o uno slogan, è la nostra convinzione che insieme ad Annavittoria Banzi Falconara potrà finalmente tornare una comunità. Le prerogative: rendere di qualità la vita dei cittadini, riscoprire una città a misura d’uomo, restituire serenità e orgoglio alla gente".

Grasso deposita con Matteo Marinacci e Filomena Albano (Fl): "Il primo passo è stato fatto ed è stato molto emozionante per noi cittadini impegnati verso un progetto di libertà e di rinascita della città". E citano Borsellino e il "fresco profumo di libertà".

Signorini. Giorgia Fiorentini e Maurizio Andreoni (Upf): "Sono molto soddisfatta – dice Fiorentini –. La nostra è una lista storica, questo conta. C’è gente esperta, politici veri, oltre a piacevoli novità, giovani e persone provenienti da ambienti differenti. Vogliamo fare bene, consapevoli di aver ben amministrato". Ivano Astolfi e Romolo Cipolletti (Fim): "Buone sensazioni, sulla scia dell’esperienza maturata in questi anni di governo della città – spiega Cipolletti –. È bello servire la città, è straordinario farlo – come noi –- in silenzio. Senza chiacchiere inutili". Ilenia Orologio e Mariachiara Fagioli (Dd): "Sintonia, sinergia, sorrisi – racconta Orologio –. È una lista che viene dal territorio, senza appartenenza ai partiti: siamo cittadini per i cittadini". Paolo Santilli e Raimondo Baia (F2028): "Ho lavorato alla lista da luglio 2022 – evidenzia Baia –, selezionando le persone nel territorio che penso potranno essere competitive e rappresentare un valore aggiunto per il sindaco".