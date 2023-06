Elica business game, capacità decisionali e gestionali

Elica spa annuncia il nuovo percorso di formazione "Elica Business Game" dedicato ai giovani di Elica e Emc Fime che "metteranno alla prova le loro capacità decisionali e gestionali supportati da momenti di formazione tecnica e manageriale per tutta la durata del progetto di circa sei mesi". I giocatori, divisi in squadre, dovranno attuare la propria strategia nel corso dei vari round. "Elica – commenta Deborah Carè, chief human resources officer - da sempre è impegnata a sviluppare percorsi di formazione e crescita per le proprie persone, investendo su competenze trasversali che allenano alla leadership".