Ancona, 28 ottobre 2021 – “L’azienda ha detto ai nostri preposti che ci spetterebbero 70mila euro di buonuscita scavalcando i sindacati: tentano di dividerci per portare la produzione all’estero: è inaccettabile”. Così stamattina i lavoratori Elica in presidio davanti alla prefettura di Ancona per chiedere con forza la convocazione del tavolo di confronto tra azienda e sindacati. Fischietti, striscioni e slogan in piazza Plebiscito per far sentire forte la voce di chi non sa che fine farà il proprio posto di lavoro. I rappresentanti sindacali sono poi saliti in Prefettura consegnando un documento che chiede di proseguire il tavolo di confronto nel segno della concretezza e degli investimenti in Italia, anche alla luce dei nuovi positivi dati di bilancio appena presentati.

“Dal 31 marzo, delle situazioni si sono modificate e non si può non tenerle in considerazione – rimarcano Fiom ,Fim e Uilm -. L’andamento dell’azienda è mutato ed oggi Elica un carico di lavoro importante e riesce a marginare come non era mai accaduto negli ultimi anni, di conseguenza le ragioni aziendali del piano annunciato 7 mesi fa, oggi vengono a mancare. Quello che invece rimane è il numero impressionante di cappe che sarà oggetto di delocalizzazione (oltre un milione e da qui i 409 esuberi) così come la portata di investimenti previsti, approvati ed in essere sul plant polacco. Indiscutibilmente, la sospensione del piano annunciata dall’azienda il 29 giugno è stato un passaggio fondamentale, ottenuto grazie ad una capacità di mobilitazione poderosa ed oggi si sta discutendo anche sulle proposte industriali, avanzate dal Coordinamento sindacale, di far diventare il territorio di Fabriano il reale centro di produzione di tutto l’alto di gamma, attraverso soprattutto operazioni di reshoring e sullo sviluppo futuro di quelle tipologie. E’ necessario – aggiungono - perseguire la concretezza richiamata dalla vice-ministra Alessandra Todde, che vogliamo raccogliere e rilanciare, chiedendo con forza l’azienda, come già fatto alla fine dell’incontro del 19 ottobre, di tornare al tavolo ministeriale, con del lavoro certo, aggiuntivo e qualificato per le fabbriche italiane, che dia credibilità e sostenibililtà in prospettiva ad un progetto industriale da condividere e con un piano di investimenti che ne renda attuabile la costruzione”. Al presidio anche il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli:

“La nuova mobilitazione di oggi dei lavoratori Elica deve far riflettere il Governo, in particolare il Mise. Si convochi immediatamente una nuova riunione del tavolo istituzionale al Ministero dello Sviluppo economico per trovare un accordo fra azienda e sindacati in grado di azzerare gli esuberi anche grazie a strumenti idonei che possano garantire una sostenibilità produttiva alla multinazionale di Fabriano. Ho sempre sostenuto come la crisi di Elica sia essenzialmente di strategia finanziaria più che industriale. Una mediazione da parte del Governo, fra la proposta delle parti sociali e quella di Elica, è necessaria”.