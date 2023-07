Elica Spa, Investimenti di 30 Milioni di Euro per lo Sviluppo Sostenibile con Banco BPM

Elica spa finanzia un piano di investimenti per lo sviluppo sostenibile di 30 milioni di euro tramite Banco Bpm. La società che è nata oltre 50 anni fa ed ha sede a Fabriano, quotata sul segmento Euronext Star Milan del mercato Euronext Milan è leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina. L’operazione supporta il piano investimenti della società attraverso il finanziamento chirografario ‘Obiettivo Sostenibilità’. "Elica è un’impresa in continua evoluzione che da oltre cinquant’anni si impegna a creare valore, in Italia e nel mondo, unendo innovazione, design e attenzione all’ambiente – commenta Marco Notari, responsabile mercato corporate Centro-Nord di Banco Bpm –. Siamo soddisfatti di offrire il nostro supporto finanziario ad Elica per un piano di sviluppo incentrato su innovazione e sostenibilità, due asset indispensabili per guardare al futuro che ci vedono in prima linea, con i nostri prodotti e servizi, a sostegno delle imprese e del Paese". "Con la linea di credito "Obiettivo Sostenibilità", ci siamo dotati di uno strumento che supporterà gli investimenti legati all’innovazione e al prodotto, contribuendo a rendere Elica ancora più competitiva" ha commentato Giulio Cocci (foto), Ad Elica.