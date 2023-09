Elica, svelata l’opera di Claire Fontaine

"Il personale è politico": la Fondazione Ermanno Casoli ha svelato nella sede di Elica l’opera d’arte site-specific realizzata da Claire Fontaine, artista collettiva vincitrice della XXI edizione del premio Ermanno Casoli, a cura di Marcello Smarrelli, uno dei più importanti riconoscimenti nel campo dell’arte contemporanea in Italia. "Insieme alla Fondazione– spiega il presidente di Elica, Francesco Casoli - cerchiamo ogni giorno di trasmettere in azienda la passione e l’innovazione che caratterizzano l’arte contemporanea. Il vero valore di Elica sono le nostre donne e i nostri uomini e per questo da anni, attraverso il Premio, cerchiamo di metterli insieme agli artisti più bravi". La nuova installazione luminosa di Claire Fontaine nasce dalle riflessioni scaturite durante il workshop "Lavoro femminile visibile e invisibile", rivolto ad un gruppo di 30 donne che rivestono ruoli manageriali all’interno dell’azienda. Alla luce di alcuni concetti fondamentali del femminismo – su cui il duo artistico si interroga dai suoi esordi – le partecipanti sono state chiamate ad esprimersi sul tema dell’empowerment femminile con l’obiettivo di "mettere in evidenza le loro difficoltà nel conciliare gli aspetti professionali con quelli familiari".