Elio e le Storie Tese tornano sul palco: tappa anche alle Muse

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono ‘Quando tornate insieme?’ e ‘Ma non vi eravate sciolti?’ Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo ‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’.

Una bella notizia, con una sola ‘ombra’ (al tour non parteciperà Rocco Tanica). Bella anche per il pubblico anconetano, visto che il tour farà tappa anche nel capoluogo delle Marche, con precizione il 20 ottobre al Teatro delle Muse.

Gallione definisce lo spettacolo "un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio (e anche no)" del gruppo.

"Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici", di "onorevoli poco onorati o di coltivatori biologicotransgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate. Grande capacità musicale e talento compositivo al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente, dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni".

Un appuntamento sicuramente da non perdere sia per i tanti fans ma anche per chi vuole gustarsi una serata divertente e intelligente.