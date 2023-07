Elio ripercorre le epoche di Jannacci "Troppi social, si usa poco orecchio"

"’Ci vuole orecchio’ non è un omaggio, ma una ricostruzione del mondo di nonsense, comico e struggente di Enzo Jannacci, un vero viaggio dentro le epoche di Jannacci, da quello comico a quello che ti spezza il cuore".

A parlare è Elio, per tutti il frontman di Elio e le Storie Tese che stasera (ore 21) sarà in scena in piazza Federico II nell’ambito del festival Pergolesi Spontini, con una band di cinque musicisti per ‘Ci vuole orecchio, un recital un po’ circo un po’ teatro canzone, con la regia e drammaturgia di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri.

Elio, perché proprio Jannacci, uno spettacolo che lei ha fortemente voluto?

"Perché sono cresciuto ascoltando i suoi dischi, in casa sentivo spesso parlare di lui che era compagno di classe di mio padre. Perché lo trovo geniale. È uno spettacolo che ho chiesto di fare per il mio gusto personale ma che sta incontrando il gusto del pubblico. Questo è il terzo anno che lo portiamo in scena".

Il pezzo di Jannacci che ha più nel cuore?

"Vengo anch’io e in generale la sua fase iniziale più surreale e assurda, ma anche Sopra i vetri e Taxi nero".

In realtà lei e Jannacci non vi siete mai conosciuti.

"Una volta ci siamo incrociati negli studi Rai. Lui ha bofonchiato qualcosa, io pure, lui non ha capito, io nemmeno. Sono un timido. Mai avrei avuto il coraggio di dirgli ‘sono un tuo fan’. Questo e` il solo contatto che ho avuto con Enzo Jannacci. Ma mio papà era stato suo compagno di classe, me ne parlava, me lo faceva ascoltare e mi faceva già ridere".

Le manca Jannacci?

"Oggi vedo poca musica interessante e credo che ascoltare uno come Jannacci con le sue idee originali sia una grande cosa".

Viene da uno spettacolo su Gaber, dopo lui e Jannacci cosa dovremmo attenderci?

"Questo spettacolo ha ancora una lunga vita ma con Giorgio Gallione ci stiamo ragionando, sarebbe bello fare ancora qualcosa di milanese".

Per cosa ci vorrebbe orecchio oggi?

"Oggi siamo tutti concentrati sui social usando poco le orecchie, ma a prescindere dal periodo storico c’è sempre una categoria di persone disposta all’ascolto e all’empatia".

Cosa avrebbe detto Jannacci di quest’epoca social?

"Avrebbe imboccato una strada completamente diversa come ha sempre fatto".

Info e biglietti: 0731206888.

Sara Ferreri