Jesi (Ancona), 19 maggio 2021 – È nato all’ospedale Carlo Urbani stamattina all’alba, Brando il secondogenito di Elisa di Francisca e Ivan Villa. A dare la notizia la stessa campionessa olimpica di scherma con una foto che la ritrae nel letto accanto al neonato e la frase: "Benvenuto tra noi" .

Si è fatto attendere dieci giorni oltre il previsto il secondogenito: il termine della gravidanza per la campionessa jesina era infatti l’8 maggio scorso. Tutto è filato liscio e con un travaglio notturno la campionessa jesina ha dato alla luce naturalmente il suo secondogenito che ora è accanto a lei nel letto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Carlo Urbani. Circondata da sorrisi e affetti Elisa è stata travolta in queste ore da messaggi di auguri e congratulazioni.

Della scelta di fermare gli allenamenti per le Olimpiadi di Tokyo per dare un fratellino al suo primogenito Ettore (che ha tre anni e mezzo) Elisa parla nel suo libro uscito nelle scorse settimane dal titolo , scritto con Gaia Piaccardi. Libro che nei prossimi giorni Elisa presenterà in giro per l’Italia. Alcune date sono già state fissate: il 23 maggio sarà in streaming per il WeWorldFestival di Milano.