"Elvis a teatro" con i Baustelle

È il giorno dei Baustelle al teatro delle Muse di Ancona. È qui che stasera (ore 21) l’iconica band composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi porterà il suo "Intimo sexy! Elvis a teatro", organizzato per promuovere l’ultimo album "Elvis", che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza rock da parte del gruppo. "Stiamo bene, è un periodo positivo e, soprattutto, si ricomincia a suonare: una nuova avventura live è sempre stimolante – ha dichiarato il trio –. Il concerto è il momento più significativo per noi, è dove le persone si incontrano e ascoltano. Un concerto viene consumato insieme e il suo elemento centrale e costitutivo è la condivisione. Dietro a un progetto c’è la fatica che un artista fa in studio e il live è il momento in cui è ripagata, c’è un ritorno che si traduce nella risposta del pubblico. Durante i concerti le canzoni riescono a prendere un’altra vita e, ancora una volta, la vita che ‘Elvis’ prende durante questo tour è diversa". Per i Baustelle portare il disco a teatro "è qualcosa di speciale: è l’occasione per rinnovarsi di nuovo, per vestire le canzoni di ieri e di oggi con abiti nuovi. Sarà un’altalena di emozioni, tra l’elettrico e il confidenziale, tra il night club e il confessionale. Con ‘Elvis Intimo Sexy’ ci siamo tolti uno sfizio: avevamo voglia di mostrare al nostro pubblico la parte più noir, sognante e confidenziale di ‘Elvis’, quella che ancora non era emersa dai live precedenti. Ogni concerto è uno show speciale. ‘Elvis’ ha molte facce: da un lato ha un’anima rock, spavalda, e questo aspetto richiamava a gran voce la dimensione dei club, il luogo rock per eccellenza. Dall’altro, però, il disco è anche profondamente morbido, seducente, vellutato. Essendo così ambivalente, grazie a questo lato meno diretto abbiamo creato ‘Intimo sexy’, che ne sottolinea l’attitudine in una dimensione di attrazione tra chi suona e chi ascolta". Bianconi e compagni rivelano che nella scaletta ci saranno "canzoni suonate poco o mai dal vivo, presentate in cornici speciali. Sarà come esibirsi davanti a degli amici, a persone di famiglia. È un live intimo e sornione, e siamo sicuri che farà innamorare il nostro pubblico come la prima volta". Quanto all’album, la band lo definisce come "figlio della necessità di uscire dalle nostre stanze ricercando forme musicali più comunitarie, condivise dopo un periodo di sospensione. Il rock ci riporta proprio a questa idea: un ritmo da ballare, con cui divertirsi insieme, verso in una direzione più selvaggia, urgente, liberatoria".