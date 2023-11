Emak, ricavi in calo. Meno 8,6% sul 2022 Il gruppo Emak ha registrato ricavi consolidati per 449,9 milioni, meno 8,6% rispetto all'esercizio precedente. La causa è da ricercare nelle dinamiche macroeconomiche, come l'inflazione e i tassi di interesse, che hanno influito sul potere di acquisto della clientela.