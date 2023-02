Emanuela Orlandi, riaperto il caso

A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi il Vaticano riapre il caso. La decisione è giunta da parte di Alessandro Diddi, che, insieme alla gendarmeria, esaminerà i documenti riguardo al caso Orlandi. Perché riaprire il caso ora? Sembra sia stato Papa Francesco a richiamare come obiettivo la trasparenza sul caso Orlandi e le nuove indagini potrebbero portare a questo risultato. Chi non ha mai smesso di cercare la verità su Emanuela è proprio la famiglia Orlandi che attraverso una nota dell’avvocata Laura Sgrò ha fatto sapere di non essere stata avvisata dell’inizio di nuove indagini. La famiglia critica un mancato dialogo con il Vaticano e le informazioni sulla riapertura del caso sono arrivate solo grazie alle agenzie di stampa. Paragoni e ipotesi. Nel corso di questi 40 anni sono state fatte tantissime ipotesi sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il suo caso è stato paragonato a molti altri, dall’attentato a Giovanni Paolo II allo scandalo IOR, il caso Calvi e i casi di pedofilia nella Chiesa. Tra le ipotesi più famose c’è quella della giornalista Maria Giovanna Maglie, la quale ha presentato la documentazione che dimostrerebbe come Emanuela sarebbe stata rapita e tenuta per decenni in un ostello di studentesse dei padri scalabriniani a Londra, dove sarebbe poi morta anni dopo. Il suo corpo sarebbe quindi stato sepolto nel cimitero teutonico del Vaticano e, infine, cremato. Verità per Emanuela!

