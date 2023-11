Emanuele Lodolini e il suo "Oltre"

Emanuele Lodolini torna nella "sua" Falconara per presentare Oltre (Affinità Elettive), l’ultima fatica letteraria in cui l’ex parlamentare con garbo e autoironia racconta "il cambio di vita e di girovita che negli ultimi anni ha raggiunto, con sacrificio ma senza mai perdere di vista i propri sogni, le speranze e soprattutto la voglia di superarsi, di andare oltre appunto". Appuntamento oggi alle 21.15 al Centro Pergoli. Il libro (a cura di Andrea Bomprezzi, copertina firmata dal pittore marchigiano Carlo Cecchi) offre un’introspezione dell’autore che con sincerità e umiltà indaga sé stesso e la natura umana al fine di comprendere quali possono essere gli stimoli che ci spingono a superare le nostre fragilità e i nostri limiti. Come scrive la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca nella prefazione, "la cosa che più mi ha colpito di Emanuele è il suo carattere forte e il suo modo di reagire di fronte alle difficoltà. Non tutti riescono a rimanere con i piedi per terra dopo aver raggiunto grandi obiettivi. Lui non solo lo ha fatto, ma si è anche reinventato".