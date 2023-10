Emanuele Lodolini: "Io da enfant prodige alla vita oltre la politica. Ecco cosa è cambiato"

Chi lo conosce sa che non ha mai voluto essere chiamato ’Onorevole’ ("Sono solo Emanuele"). L’ex deputato Lodolini, dopo il Parlamento ha cambiato vita ma anche – dice – "giro vita". Il 46enne anconetano, parlamentare ai tempi di Matteo Renzi segretario Pd, ha appena pubblicato il suo ultimo libro, "Oltre" (edito da Affinità elettive). Il testo, a cura di Andrea Bomprezzi (copertina firmata dal noto pittore marchigiano Carlo Cecchi) è un’introspezione dell’autore che indaga se stesso per comprendere gli stimoli che ci spingono a superare fragilità e limiti. Nelle pagine, emerge l’enfant prodige della politica dorica fine secolo e inizio 2000. Il testo, che verrà presentato al Seebay di Portonovo domenica (29 ottobre) alle 17.30, porta nella prefazione la firma di un’altra ex. L’ex schermitrice jesina, Elisa Di Francisca: "Per tutti è una campionessa olimpica, per me è un’amica. Ci accomuna un legame indissolubile, bello e vero, con la nostra provincia. Entrambi siamo sempre rimasti gli stessi".

Lodolini, partiamo dalla sua seconda vita.

"Nel 2020, ho aperto la partita Iva. Avevo avuto due proposte importanti come consulente che accettai, sono riconoscente. E da febbraio ho il privilegio di lavorare per (e con) Guido Guidi, imprenditore anconetano. Una persona che ha visione, competenza e valori profondi". Le manca Montecitorio?

"Sì, sarei ipocrita se dicessi il contrario. Vede, quello è il tempio della democrazia, incidi sulla vita delle persone. E poi, quel ruolo ti dà prestigio. Sì, non tutti si comportano con ‘disciplina e onore’, come dice la Costituzione, e dunque quel ruolo, in qualche caso, ha perso credibilità". Con Matteo Renzi vi sentite ancora?

"Qualche volta, per messaggio. I rapporti umani e personali vadano ben oltre la politica".

Ha detto ’oltre’. Che è il titolo del suo libro: com’è nata l’idea?

"Senti qualcosa dentro, che ti dice ’Vai, racconta’. È stato così per il primo libro (del 2015) sul mio inizio in politica fino all’esperienza in Parlamento. Ed è stato così nel 2020, quando volevo portare un contributo prima delle elezioni Regionali raccontando le Marche del futuro. C’era da chiudere un cerchio parlando di questi ultimi anni".

Cosa significa, per lei, ’oltre’?

"È un avverbio di luogo e di tempo. Vuol dire: la mia vita oltre la politica. Ma soprattutto oltre i limiti".

È nato ad Ancona, ma vive a Falconara. Il suo luogo del cuore?

"A Falconara ho fatto il liceo. A Collemarino sono nato e cresciuto. Lì i miei primi passi in politica. E poi Portonovo, non solo un luogo ma un’emozione che ogni volta ti leva il fiato".

Lei ha reso pubblico il suo cambiamento fisico. Come ha vissuto questa metamorfosi corporea? A cosa fu dovuta?

"Avendo cambiato vita, bisognava chiudere il cerchio e cambiare il giro vita (sorride, ndr). La dottoressa Marina Taus, negli anni, aveva fatto su di me il lavoro della goccia che scava nella roccia. E quindi era arrivato il momento di fare una dieta chetogenica e cambiare. La chirurgia non c’entra, sono intervenuto io su me stesso: dieta e attività fisica".

Se la politica tornasse a bussare alla sua porta, sarebbe ancora pronto a dire sì?

"Mai dire mai. Ma oggi non sono alla ricerca di ruoli o di spazi. Ho avuto tanto, ma ho anche dato tanto. E ora va bene così, va molto bene così".