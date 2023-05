Emanuele Satolli sfiora il Pulitzer

Nuovo prestigioso traguardo per il fotoreporter fabrianese Emanuele Satolli. Dall’inizio della guerra in Ucraina Satolli, è impegnato per il Wall Street Journal con il reporter James Mason. In questo contesto sono stati pubblicati numerosi servizi di indagine corredati dalle foto esclusive del fotoreporter fabrianese.

E ora James Mason è stato il finalista del premio Pulitzer, il più prestigioso al mondo per i giornalisti. Il New York Times ha vinto il premio per la categoria di report internazionale ma l’indagine di Mason e Satolli sulla strage dì Bucha è stata considerata il secondo contributo tra i migliori reportage internazionali. Il presidente del Lions Club, Alaimo Angellelli, di recente ha reso omaggio a Emanuele Satolli, quarantenne freelance nato a Fabriano, specializzato in fotogiornalismo dopo aver frequentato la scuola di giornalismo di Torino nel corso di un service al quale hanno preso parte anche il circolo della Stampa Marche Press, il fotoclub Arti Visive Fabriano e l’assessore alla Bellezza, Maura Nataloni.