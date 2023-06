Ancona, reparto di ematologia scrive ai pazienti: "Troppi tagli, non possiamo curarvi"

Ancona, 8 giugno 2023 – Una lettera diretta ai pazienti e ai loro familiari per denunciare una grave carenza strutturale. L’hanno inviata i membri della clinica di ematologia di Torrette dopo che la direzione aziendale aveva deciso di tagliare i posti letto. Con una circolare inviata a fine maggio al reparto diretto dal professor Olivieri, la dirigenza aveva imposto un taglio immediato di posti letto, passando da 12 a 8. Il reparto è insorto rivolgendosi direttamente ai pazienti e ai familiari alzando le mani in segno di impotenza.

Dopo che la lettera ha iniziato a circolare, ieri sera lo stesso direttore di ematologia, il professor Attilio Olivieri, in accordo con la direzione aziendale, ha inviato un comunicato che in pratica annuncia il congelamento di qualsiasi decisione: "A partire dalla data odierna, nonostante le gravi carenze di personale infermieristico a causa di malattie, gravidanze e aspettative, è stata individuata una soluzione temporanea al problema emerso a seguito della riduzione dei posti letto. Ciò _ si legge nella nota inviata al Carlino da Olivieri _ consentirà il mantenimento di un numero di degenze compatibili con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Sempre in accordo con la direzione, sono stati pianificati interventi a breve termine e la definizione di un percorso serrato che assicura una soluzione strutturale adeguata. L’obiettivo è evadere i bisogni dell’utenza e garantire il mantenimento degli standard assistenziali".

Una nota che però non smorza l’eco della lettera scritta e condivisa, come si legge nel documento, da tutta la dirigenza medica della struttura operativa, dal primario al più giovane degli specializzandi. Un pesante j’accuse nei confronti della dirigenza ospedaliera: "Non possiamo accettare la riduzione dell’attività di day hospital, ma soprattutto il taglio di posti letto. In pratica ci si chiede di mandare a casa 4 pazienti gravi che ovviamente non possiamo mandare a casa in determinate condizioni, selezionandoli tra i 12 che abbiamo. Nella circolare della direzione non ci viene spiegato cosa dovremmo dire ai pazienti trapiantati o con leucemia acuta attualmente in trattamento, pazienti che nessun altro reparto potrà accogliere".

La clinica di ematologia tratta patologie molto delicate e dunque si prende cura di pazienti fragili che hanno bisogno di cure e trattamenti particolari, molto diversi dalle dinamiche di tanti altri reparti dell’ospedale regionale a impatto inferiore. Le annose carenze di personale hanno prodotto tagli e chiusure di reparti e servizi, questione più volte denunciata dal Carlino e che adesso si arricchisce di un nuovo capitolo: "Per anni abbiamo cercato soluzioni tampone alle mille criticità organizzative e strutturali della nostra clinica: carenza di posti letto, di spazi e di personale medico e infermieristico. In mezzo a mille difficoltà abbiamo cercato di fare del nostro meglio per rispettare i tempi di attesa. Perché nei vostri casi i tempi di attesa sono fondamentali".

La lettera si conclude con una mano tesa: "Non si tratta di una protesta né di una critica all’attuale direzione ospedaliera, già in difficoltà, ma non abbiamo il potere di trovare soluzioni alternative e non possiamo dirvi di andare altrove. Se ci viene impedito di curarvi ve lo dobbiamo dire perché siamo noi ad avere la responsabilità del vostro trattamento".