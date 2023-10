Emergenza casa a Sirolo: consegnati quattro alloggi dell'Erap

L’ufficio Servizi sociali del Comune di Sirolo ha appena consegnato le chiavi di quattro appartamenti dell’Erap ad altrettante famiglie sirolesi aventi diritto. La procedura è stata seguita dall’ufficio diretto da Roberta Draghelli che ha provveduto ad aggiornare il regolamento comunale e a pubblicare il bando. E a breve saranno consegnate le chiavi del quinto appartamento libero. "Con l’assegnazione delle abitazioni il Comune ha soddisfatto in una sola occasione il 33 per cento delle richieste dei 15 nuclei familiari richiedenti, rientranti nella graduatoria certificata dall’Erap", ha detto il sindaco Filippo Moschella (foto). Le case dell’ente a Sirolo sono 48, mentre quelle di proprietà del Comune, gestite direttamente, sono 21, per un totale di 69 appartamenti in un comprensorio di circa quattromila residenti. "A questi importanti sostegni si aggiunge l’edilizia convenzionata imposta dal Comune a tutte le lottizzazioni superiori a tremila metri cubi, pari al 15% della cubatura totale, che permette l’acquisto di nuove abitazioni a prezzi calmierati".