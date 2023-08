Emergenza casa "E’ un’odissea per tanti"

di Ilaria Traditi

Cercare casa ad Ancona è davvero un’odissea? Dopo aver raccontato la storia del giovane Amin Farah, originario di Jesi, che ha denunciato nelle scorse ore le difficoltà nel trovare un alloggio nel capoluogo (aggravate in alcuni casi anche dal suo cognome straniero), abbiamo interpellato anche gli addetti ai lavori. Nello specifico Elena Magellano, titolare dell’agenzia immobiliare Rara Management insieme ad Angelo Abate, una lunga esperienza alle spalle nel mercato delle locazioni, in particolare agli studenti. "Confermo che ad Ancona la domanda di alloggio supera di gran lunga l’offerta – sottolinea l’agente immobiliare – basti pensare che se avessimo nel nostro portafoglio, comunque assai nutrito, il triplo degli appartamenti che abbiamo oggi comunque non basterebbero a soddisfare la domanda". Ma è vero poi che la ricerca per alcuni è resa ancora più difficoltosa per la provenienza da altri Paesi? Può pesare il fatto di non essere italiani come denunciato da Amin? "In alcuni casi i proprietari fanno esplicita richiesta di non voler ospitare a stranieri – prosegue Magellano – ma sono casi molto rari e per questo non parlerei assolutamente di razzismo. E’ vero però che c’è molta selezione, i proprietari di immobili vogliono sempre più garanzie dai futuri inquilini, ad esempio contratti a tempo indeterminato o fideiussioni bancarie, a prescindere che siano italiani o stranieri. Le tutele per chi ha un immobile da affittare del resto sono praticamente inesistenti in caso di morosità o danni quindi ognuno cerca di selezionare al meglio chi mettersi in casa e in questo chiedono a noi agenzie di fare da intermediari". Magellano conferma che l’odissea che sta attraversando Amin è comune a tanti e anche la Rara Management, informata del caso in questione, si è già attivata per tentare di trovare un alloggio adatto alle esigenze del giovane.

La formula che ad Ancona va per la maggiore è quella del contratto a canone concordato che consente sia all’inquilino che al proprietario dell’immobile di accedere ad una serie di importanti agevolazioni fiscali. Una misura questa che ha portato negli anni a un notevole incremento nei contratti ma non è ancora sufficiente. Anche l’assessora alla Famiglia e alle Politiche della Casa Orlanda Latini si dice consapevole del problema e intenzionata a proporre delle soluzioni. "A breve fisseremo un incontro con l’associazione dei proprietari di immobili – dichiara – perché quello della casa è un problema serio che va affrontato e in questo l’amministrazione comunale vuole fare la propria parte. Penso anche a soluzioni di edilizia residenziale sociale perché a cercare un alloggio in locazione non sono solo persone che arrivano da fuori città ma anche tanti anconetani. Ma serve una cooperazione forte tra pubblico e privato, con canoni favorevoli per le fasce di popolazione più in difficoltà".