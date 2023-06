Emergenza ematologia Lettera dei medici: "Manca il personale, non possiamo curarvi"

di Pierfrancesco Curzi

Taglio di posti letto in ematologia, il personale scrive una lettera ai pazienti per denunciare l’emergenza e la contrarietà all’atto. Una lettera choc scritta e condivisa, come si legge nel documento, da tutta la dirigenza medica della struttura operativa, dal primario al più giovane degli specializzandi. Un pesante j’accuse nei confronti della dirigenza ospedaliera che, attraverso una circolare inviata a fine maggio al reparto diretto dal professor Olivieri, aveva imposto un taglio immediato, passando da 12 a 8 posti letto. Il reparto è insorto rivolgendosi direttamente ai loro pazienti e ai familiari alzando le mani in segno di impotenza. Venuta a conoscenza di quanto stava accadendo, ieri, in serata, in accordo con il direttore della clinica ematologica, Attilio Olivieri, da Torrette è partito un breve comunicato. Una nota in cui confermano le grandi difficoltà della Sod di Olivieri e al tempo stesso vengono assunte delle misure per scongiurare il peggio, almeno nel breve periodo: "A partire dalla data odierna (ieri, ndr.), nonostante le gravi carenze di personale infermieristico a causa di malattie, gravidanze e aspettative, è stata individuata una soluzione temporanea al problema emerso a seguito della riduzione dei posti letto. Ciò _ si legge nella nota inviata al Carlino da Olivieri _ consentirà il mantenimento di un numero di degenze compatibili con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (Lea, ndr.). Sempre in accordo con la direzione sono stati pianificati interventi a breve termine e alla definizione di un percorso serrato che assicura una soluzione strutturale adeguata. L’obiettivo è evadere i bisogni dell’utenza e garantire il mantenimento degli standard assistenziali". Il grande rumore provocato dalla lettera ha prodotto un intervento, ma la sostanza di quanto accaduto resta: "Non possiamo accettare la riduzione dell’attività di day hospital, ma soprattutto il taglio di posti letto _ c’è scritto nella lettera indirizzata a pazienti e loro caregiver _. In pratica si chiede di mandare a casa 4 pazienti gravi che ovviamente non possiamo dimettere in determinate condizioni, selezionandoli tra i 12 che abbiamo.

Nella circolare della direzione ci viene spiegato cosa dovremmo dire ai pazienti trapiantati o con leucemia acuta attualmente in trattamento , pazienti che nessun altro reparto potrà accogliere". La clinica di ematologia tratta patologie molto delicate e dunque si prende cura di pazienti fragili che hanno bisogno di cure e trattamenti particolari, molto diversi dalle dinamiche di tanti altri reparti dell’ospedale regionale a impatto inferiore. Le annose carenze di personale hanno prodotto tagli e chiusure di reparti e servizi, questione più volte denunciata dal Carlino. La lettera si conclude con una mano tesa: "Non si tratta di una protesta né di una critica all’attuale direzione ospedaliera, già in difficoltà, ma non abbiamo il potere di trovare soluzioni alternative e non possiamo dirvi di andare altrove".