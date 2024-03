"Emergenza, grande efficienza e poco personale"

"Davanti a una sala gremita, il 23 febbraio 2023, al consiglio aperto sulla sanità di Jesi, l’assessore regionale Filippo Saltamartini disse: ‘La progettazione di casa e ospedale di comunità è già stata affidata, a settembre saremo pronti a partire come pure con gli investimenti da 560mila euro per l’ampliamento del pronto soccorso dell’Urbani’. Parole cui non sono seguiti i fatti". Ad andare all’attacco dopo la situazione del pronto soccorso denunciata venerdì dal Carlino, con pazienti costretti ad attendere dentro le ambulanze perché barelle e posti sono esauriti, è il consigliere regionale democrat Antonio Mastrovincenzo che aggiunge: "Rispetto al pronto soccorso, gli effetti delle false promesse dell’assessore sono purtroppo evidentissimi e ricadono tutti sui cittadini che si trovano a vivere situazioni inaccettabili, come quella denunciata dal presidente del Tribunale del Malato Pasquale Liguori. E anche nel 2022, a una nostra interrogazione sulle stesse criticità, Saltamartini aveva assicurato adeguati interventi per fronteggiarle. Dopo due anni, al di là di qualche sporadica assunzione, i problemi sono ancora tutti irrisolti".

E proprio Liguori ieri è tornato al pronto soccorso, ma da paziente. "Il destino ha voluto – racconta al Carlino – che dopo il sopralluogo in cui ho denunciato il continuo sovraffollamento e la presenza di un numero consistente di pazienti barellati nel corridoio che sperimentassi di persona, l’esperienza e l’attesa. Sono entrato al triage alle 8.13: mi hanno assegnato un codice azzurro, sono stato preso in carico immediatamente da una cortese infermiera che ha subito eseguito ecg e prelievo del sangue. Alle 8.26 sono stato visitato dal medico che, dopo un’attenta e dettagliata anamnesi mi ha prescritto una tac, eseguita dopo appena un’ora. E’ stata richiesta una consulenza neurologica, avvenuta alle 10,50. Alle 10.57 sono stato dimesso con la diagnosi. Appena 2 ore e 20 minuti. Tutto con efficienza e competenza e un’umanità non comune. In quelle due ore ho visto arrivare molti pazienti con varie patologie e tutti trattati con grande garbo, prontezza ed efficienza. Ho avuto la conferma che il personale tutto e in primis il suo direttore Mario Caroli, pur soffrendo di un’annosa carenza di organico, lavorano incessantemente e con grande professionalità garantendo un servizio efficiente. Ma non si possono far confluire qui pazienti da tutti Comuni della Vallesina e anche da Torrette. E molte lunghe attese dipendono solo da un’incredibile e intollerabile riduzione dei posti letto in reparto".

