Emergenza maltempo, ancora danni: "Fenomeno sempre più preoccupante"

Maltempo su Ancona a inizio dicembre, passa in commissione la delibera di emergenza straordinaria per i danni provocati dal vento. Maggioranza e opposizione votano insieme favorevolmente per la copertura di una spesa extra che costerà all’amministrazione comunale oltre 45mila euro. Quel giorno, in particolare la mattinata del 2 dicembre scorso, le raffiche di vento fortissime provocarono danni soprattutto al verde pubblico, con alberi e rami caduti in strada oltre a insegne e cartellonistica.

Durante la seduta congiunta della commissione di ieri mattina (in seduta unificata tra la III, ambiente, e la VII, bilancio) è stato però molto interessante l’intervento del dirigente del servizio Ambiente del Comune, Roberto Panariello che ha posto in rilievo un punto: "Nel 2023 nelle Marche si sono verificate ben 140 allerte meteo, la metà circa delle quali hanno avuto un impatto reale sul territorio" sono state le parole di Panariello in commissione. Il dirigente non ha mancato di rilevare come, dopo i fatti tragici dell’alluvione che ha colpito la parte nord delle Marche, in particolare il Senigalliese, sia la Regione che la Protezione civile prediligano una certa cautela. All’interno delle 140 dichiarazioni di allerta meteo del 2023 sono state inserite anche quelle di colore giallo, comunque significative a volte, proprio per non ripetere il passaggio a vuoto la sera del 15 settembre 2022 quando un’ondata di acqua e fango fece vittime e danni. Panariello ha anche rilevato come la frequenza dei fenomeni meteo avversi sia in costante e preoccupante aumento nel territorio.

Nell’aula della commissione si sono poi confrontate due visioni della questione, tra chi tende a limitare l’enfasi dei cambiamenti climatici e chi invece consiglia di correre ai ripari. Un confronto acceso tra maggioranza e opposizione con gli interventi, tra gli altri, di Jacopo Toccaceli (Fratelli d’Italia), Stefano Foresi (Pd) e Diego Urbisaglia (Ancona Futura). Totale accordo invece, come accennato in precedenza, sulla delibera che la maggioranza si appresta a portare in aula al prossimo consiglio comunale (giovedì 18 gennaio) per coprire le spese necessarie per i danni del maltempo di un mese e mezzo fa nel capoluogo.

p.cu.