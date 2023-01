Emergenza, martedì attivo solo il 112

L’assenza di corrente nella sede di Palazzo Bianchi modifica anche le modalità per contattare la Polizia locale: soltanto per la giornata di martedì (data prevista per l’interruzione a causa di lavori) per telefonare ai vigili del Comando falconarese bisognerà comporre il Numero unico delle emergenze (Nue) 112 e non lo 071 9160111. Lo fa sapere il Comune di Falconara, ribadendo che il distacco dell’energia elettrica si protrarrà dalle 9 alle 16: "In tale orario il Comando di Polizia locale, che sarà regolarmente in servizio, manterrà attiva la centrale operativa tramite il numero consueto 071 9160111. In caso di emergenza ci su può rivolgere comunque al 112". Gli altri disservizi, come precedente comunicato quando annunciati gli interventi alla linea da parte di E-Distribuzione, interesseranno grosso modo tutti gli uffici comunali di Palazzo Bianchi. "Di conseguenza – prosegue il Comune di Falconara - resteranno chiusi al pubblico gli uffici dei Servizi sociali, quelli dell’Ambito, dello Sport, delle Politiche giovanili, di Cultura e Turismo e gli uffici dei Servizi scolastici, che non saranno raggiungibili nemmeno telefonicamente per l’intera giornata". Aspetti importanti da tenere in considerazione per la giornata di martedì.