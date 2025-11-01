Emergenza piccioni, nel 2026 in volo le poiane americane

Anche Osimo sta affrontando l’emergenza piccioni. Dopo anni di tentativi poco efficaci, la nuova giunta comunale ha deciso di intensificare gli interventi per contenere la proliferazione dei volatili che da tempo infestano il centro storico, tra balconi imbrattati e monumenti ricoperti di guano.

L’assessore all’Ambiente Tommaso Spilli ha annunciato l’utilizzo di rapaci addestrati per scoraggiare la presenza dei volatili: proprio sul suo braccio la poiana che in settimana è stata utilizzata in via sperimentale.

L’esito è stato positivo, e quindi da gennaio partiranno ufficialmente i servizi col falconiere, oltre ad altri provvedimenti: "Il 25 luglio abbiamo fatto un sopralluogo con i falconieri per individuare le zone più critiche. Abbiamo appena fatto una prima prova, e a inizio 2026 partiranno gli interventi veri e propri", spiega.

"La Poiana di Harris è un rapace americano di basso volo, che negli ultimi anni sta avendo una notevole fama nel mondo della falconeria. Per il controllo dei piccioni mi sono mosso da subito, assieme all’assessore al Centro storico Jacopo Celentano. Abbiamo confermato il mantenimento delle gabbie-trappola e riattivato la somministrazione del mangime anticoncezionale, sospeso durante il commissariamento. Inoltre vogliamo aderire a un progetto pilota già in corso a Jesi, ispirato a esperienze tedesche, che prevede misure più mirate e sostenibili".