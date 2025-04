Emiliano Guzzo eletto nel Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel

Le Marche tornano protagoniste nel panorama tennistico nazionale. A 25 anni di distanza dall’ultima volta, la nostra regione ha nuovamente un rappresentante nel Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Emiliano Guzzo, dopo 16 anni di presidenza del comitato regionale, è stato eletto consigliere federale.

Guzzo, la sua elezione arriva a 25 anni di distanza da quella di Michele Brunetti: cosa significa il ritorno delle Marche nel Consiglio Nazionale Fitp? "Attesta il fatto che in questi anni abbiamo lavorato bene. Non è facile per una regione piccola come le Marche avere un consigliere federale".

Quali sono i primi progetti che intende portare avanti a livello nazionale con ricadute dirette sul territorio marchigiano? "Ho già chiarito al Board che vorrei mettere a disposizione la mia esperienza nel settore tecnico, supportando le strutture che si occupano di questo ambito, e ho già trovato una buona apertura. Sto già lavorando nelle due Commissioni dell’Istituto di Formazione e dei Campionati. Nelle Marche abbiamo sempre adottato progetti nuovi e innovativi che poi sono stati ripresi dalla Federazione, migliorati e adattati alle esigenze del territorio nazionale. Mi impegnerò per rafforzare i progetti di partecipazione del tennis nelle scuole. Questo è uno dei punti cardine della mia visione".

E’ stato presidente regionale per 16 anni: quanto conterà questa esperienza per dare voce alle esigenze delle Marche in ambito federale? "La mia esperienza sarà fondamentale per rappresentare efficacemente le Marche. Ho già chiarito che intendo portare il mio contributo soprattutto nel settore tecnico. Le Marche hanno sempre avuto un ruolo di innovazione, sperimentando progetti che poi sono stati adottati a livello nazionale. Mi impegnerò personalmente per portare grandi manifestazioni internazionali nelle Marche, tornei che possano dare visibilità alla nostra regione e stimolare ulteriormente la crescita del movimento tennistico locale".

Guardando ai prossimi anni, quali opportunità vede per il tennis e il padel marchigiani? "Mi aspetto innanzitutto di poter consolidare i risultati ottenuti dai nostri ragazzi negli ultimi anni, mantenendoci leader a livello nazionale e internazionale. Il punto centrale della nostra strategia futura sarà duplice: da un lato, rafforzare i progetti di partecipazione del tennis nelle scuole, rendendo questo sport accessibile a tutti; dall’altro, impegnarci con determinazione per riportare grandi eventi tennistici nella nostra regione. Stiamo lavorando con le amministrazioni locali per organizzare tornei del circuito Atp nelle Marche dopo anni di assenza".

Andrea Pongetti