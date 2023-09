Emozioni con la Luna Dance Center Performance con Daphnis Kokkinos

Emozionanti lezioni di tecnica, workshop creativo e performance finale con un artista magnifico, Daphnis Kokkinos, che ha avuto una lunga esperienza con Pina Bausch e che, ad oggi, è il direttore dell’accademia nazionale greca di danza, la National School of Dance (KSOT) di Atene.

E’ quanto propone da domani a sabato La Luna Dance Center di Ancona. Le lezioni e il workshop si terranno nella sede al Teatro Panettone, con i suoi 1.100 mq interni e 250 mq di studio danza nel cortile coperto. La performance finale avrà luogo nella Sala delle Polveri della meravigliosa Mole Vanvitelliana. Il programma prevede warm up e lezione di tecnica contemporanea, workshop creativo e la messa in scena di una performance aperta al pubblico, risultato finale del work in progress. In un ambiente protetto e intimo i partecipanti potranno trarre ispirazione da ciò che li circonda in relazione alla loro interiorità, per studiare e creare nell’ambito di un’indagine personale e insieme collettiva. Una emozionante e rinnovata sensibilità da condividere attraverso nuove possibilità espressive.

A tenere il workshop sarà Daphnis Kokkinos, nativo di Creta, con studi in patria (Young Theatre) e in Grecia ( Greek American Union, Scuola Statale di Danza di Atene). Kokkinos comincia a lavorare da professionista nel 1986 con l’Art Theater Athens diretto da Karolos Koun e poi con Spiros Sakkas e la Chorika Dance Company. Dal 1989 al 1992 lavora al Folkwang Tanz Studio di Essen diretto da Pina Bausch, danzando lavori di Susanne Linke, Urs Dietrich, Carolyn Carlson e Mark Sieczkarek. Dal 1993 fa parte del Tanztheater di Pina Bausch (di cui diventa assistente nel 2002) e, oltre a interpretare nel corso degli anni numerosi suoi capolavori di repertorio, partecipa dal 1994 al 2009 alla creazione di 16 nuovi spettacoli della coreografa tedesca.

Partecipa come danzatore ai film "Parla con lei" di Almodovar e "Pina" di Wenders, e come coreografo al film "Zenne Dancer". E’ anche interprete di sue coreografie tra cui "Addio Addio Amore. A piece for Pina" (in scena ad Ancona nel 2017). Come insegnante ha tenuto lezioni in Europa, Asia e Sudamerica. Info e prenotazioni: https:mailchi.mp053fe5177bdd6y9oo8welv.