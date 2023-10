"Emozioni e musica per Lorenzo Farinelli", la solidarietà entra stasera allo Sperimentale Una serata per ricordare Lorenzo Farinelli, scomparso nel 2019. Teatro, arte, musica e parole per sostenere i progetti della Fondazione. Attori, musicisti, Nico Tamburo e Paola Saracini. Opera Pop e Mario Rosati. Un'emozionante serata al Teatro Sperimentale di Ancona.