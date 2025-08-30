Emporio horror, multa da 4mila euro

Oltre trecento prodotti, alimentari e non, molti dei quali scaduti, privi di etichettatura o in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati da polizia di Stato e polizia locale allo storico emporio Rango di via Garibaldi, giovedì pomeriggio, al termine di un lungo controllo. L’Ast ha inoltre disposto la distruzione di oltre 180 confezioni di alimenti deteriorati. Per il momento ai titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a quattromila euro, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’Ast.La notizia della chiusura con ordinanza del sindaco Fiordelmondo per gravi carenze igienico sanitarie ha destato grande clamore, trattandosi di un’attività storica, aperta incessantemente da 47 anni. Una ‘bottega’ a cui tanti erano affezionati, e "dove il tempo sembrava essersi fermato", commentano tanti in rete. Prima di poter riaprire l’emporio Rango dovrà sanificare i locali e mettersi in regola su tutto quanto attiene la normativa relativa agli alimentari. L’operazione, diretta dal dirigente del commissariato Alessio Damiani, è proseguita anche in alcuni parchi cittadini e circoli privati. L’impiego delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato ha consentito di effettuare controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio. Eseguite anche diverse perquisizioni domiciliari per droga e identificate decine di persone, molte delle quali con precedenti di polizia.

sa. fe.