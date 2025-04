Enac sui voli Sky Alps con aerei di Aeroitalia: "Ok solo per noleggio"

L’Enac fa sapere di aver autorizzato il vettore Sky Alps, oggetto di fermo su alcuni aeromobili, a effettuare noleggio del tipo "wet lease" con equipaggio di macchine con livrea Aeroitalia, da e per Ancona, ma non ha autorizzato il cambio macchina per le tratte onerate. Infatti, spiega Enac, la convenzione "prevede ex ante una valutazione di equivalenza degli standard tecnici e operativi che non è stata richiesta ad Enac". Quindi "Enac potrebbe non liquidare alcuna somma per i giorni in cui i collegamenti dovessero essere stati operati con Atr con livrea Aeroitalia".