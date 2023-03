Il mendicante di Jesi torna ricco: dissequestrata la vincita da 300mila euro

Aveva sbancato il "Gratta e Vinci". Torna al semaforo col cappellino

Jesi (Ancona), 14 marzo 2023 – Cinque settimane fa è tornato, cappellino in mano e cartello al collo, alle origini, al ‘suo’ semaforo del viale della Vittoria il ‘mendicante fortunato’. Lui è Tiziano Pellonara, jesino che, nell’estate del 2020, dopo tanti show al semaforo con il cappellino in mano, grazie ad un gratta e vinci, acquistato con 20 euro di ‘elemosina’ ricevuti al semaforo aveva incassato 300mila euro. Da quel giorno fortunato, dopo la ribalta nazionale, Pellonara era sparito dal semaforo e aveva cambiato anche look. Ma ora è tornato al semaforo documentando via social anche la notte insonne precedente al ritorno ‘in strada’ e i momenti che precedono la performance con il cappellino. Ma perché sia tornato in strada, emerge solo adesso. La Procura di Ancona aveva bloccato la vincita del mendicante fortunato: un sequestro preventivo che sarebbe arrivato a gennaio e ruoterebbe attorno a poco meno di 200mila euro. La banca del mendicante fortunato, alla fine dello scorso anno, aveva emesso diversi assegni circolari in suo favore, poco dopo ritirati su disposizione della Procura. Così lui, arrabbiato e abbattuto ma senza perdere il sorriso, è tornato al ‘suo’ semaforo con dei cartelli al collo e lanciando il cappellino. ...