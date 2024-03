Enel, venerdì scatta lo sciopero:: "Marche, coinvolti mille lavoratori"

Vertenza Enel, proclamato lo sciopero per venerdì. Nelle Marche sono circa mille i lavoratori interessati dallo stato di agitazione messo in atto dalle organizzazioni sindacali del settore elettrico, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil: "Enel vorrebbe esternalizzare la maggior parte delle attività dell’area distribuzione, quali manovre di esercizio, sulla rete elettrica di media tensione, con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori – attaccano i sindacati – Un organico che non consente il rispetto della turnazione della reperibilità con carichi di lavoro insostenibili e difficoltà a raggiungere gli obiettivi affidati dal Pnrr a Enel. Nelle Marche negli ultimi 10 anni si è perso il 40% della forza lavoro. Inoltre, ridurre gli investimenti sulle energie rinnovabili e sui siti produttivi oggi esistenti per una loro riconversione e tagliare i costi del personale con conseguente gravi difficoltà nell’organizzazione del lavoro e nell’operatività quotidiana".

Una serie di punti di lotta che non si ferma: "Sempre Enel – aggiungono le sigle aderenti – vuole modificare unilateralmente il regime degli orari, applicare tagli indiscriminati al costo del personale, revocare l’accordo collettivo sullo smart working nonostante questo abbia portato negli ultimi anni un incremento di produttività. E poi il ricorso sempre più spinto all’appalto e subappalto con gare al massimo ribasso che mette a rischio la formazione e la sicurezza dei lavoratori diretti e delle imprese appaltatrici; ne consegue un incremento di incidenti sul lavoro".