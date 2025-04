Energia, Dea ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Dea spa, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. I dati mostrano ricavi totali pari a 33,3 milioni di euro, in crescita del 109 per cento. I dati di conto economico relativi all’esercizio 2024 si riferiscono al perimetro di consolidamento che include Dea e Osimo Illumina srl e agli attivi gestiti anche nei comuni di Osimo e Polverigi. Il dg Massimiliano Riderelli Belli: "Abbiamo raccolto i primi frutti del nostro percorso di espansione per linee esterne".